Lettera43.it - Critiche al «pensiero della destra», la Radiotelevisione Svizzera licenzia la giornalista Paola Nurnberg

Laitalotedescaè statata dalla(Rsi): il sindacato Unia denuncia che l’allontanamento sarebbe una conseguenza di un tweet pubblicato a settembre del 2023, in cui aveva criticato l’efficacia il«». La condotta dinella Rsi è stata irreprensibile: «Nemmeno un richiamo», ha Matteo Poretti del sindacato Unia a Ticino Online.Il tweet di.Questo il tweet ‘incriminato’: «Il(non solo in Italia) attecchisce perché non è elaborato. È semplice, è di pancia, fa credere alla gente di essere nel giusto e di non avere pregiudizi. Concima, insomma, l’ignoranza. Sta alle singole persone scegliere se evolvere, emanciparsi, oppure no».L’altra ipotesi:ta dopo la denuncia di molestiePoretti ha avanzato anche un’altra ipotesi: quella chesia statata «per attriti venutisi a creare dopo la conferma cheè stata vittima di molestie in seno alla Rsi».