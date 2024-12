Metropolitanmagazine.it - Cosa è successo a Donatella Versace (e perché la sua trasformazione è segno che qualcosa stia cambiando nel mondo beauty)

Girano nelle ultime ore alcune immagini di una vera e propria icona,, che possono lasciare di stucco. La direttrice creativa di, uno dei brand a maggior impatto nel, ha subìto un drastico cambiamento a livello. facciale. Si,la designer ha un volto letteralmente nuovo: dimenticate ladel filler migrato e fate spazio a una vera e propria ragazzina. In occasione della prima del sequel de “Il Diavolo veste Prada” lei, protagonista di una delle battute più iconiche della storia del cinema (“Chiama, chiama chiunque abbia un jet privato”), si è mostrata in vesti completamente nuove.ha cambiato volto (letteralmente)Negli anni l’imprenditrice, una delle figure più importanti alin fatto di alta moda, è stata oggetto di varie critiche e commenti per via dei numerosi interventi di chirurgia plastica ai quali si era sottoposta.