Inter-news.it - Bergomi premiato dall’Athletic Bilbao. Tributo alla carriera con l’Inter

Leggi su Inter-news.it

Giuseppeha ricevuto nella serata di Athletic-Real Madrid un premio estremamente prestigioso. Su Xha pubblicato le foto dell’evento al San Mames in Spagna.– 756 presenze ufficiali, il secondo con il numero più alto di presenze con la maglia del, il più giovane debuttante della storia nerazzurra. Eterno capitano del club, eterna leggenda del, Giuseppeha ricevuto per tutto ciò un premio. La società basca consegna il “One Man Club Award”, ossia un premio per i giocatori che hanno dedicatoad una sola causa. In questo caso aè stata riconosciuta la sua lunghissima esperienza con i colori nerazzurri. Il destino ha voluto che nella stessa sera ci fosse Carlo Ancelotti presente al San Mames di, dove l’Athletic ha vinto contro il Real Madrid con il risultato di 2-1.