Alle Dogali il 'Memorial Giorgetti'

Pentathlon Modena conSrl e i Comuni di Modena, Castelfranco Emilia e Soliera organizza la prima edizione del memorial Alessandro Giorgetti, in ricordo del ragazzo pallanuotista di 16 anni scomparso lo scorso gennaio. L’evento, quattro ore di pallanuoto no stop a partire d15.30 di sabato, è in programma presso l’impianto natatorio di via12, ed è a sostegno di Telefono Amico Italia sede di Modena, associazione del terzo settore che si occupa del supporto emotivo a persone in difficoltà. Alla raccolta fondi partecipano anche Modena Fc e Sassuolo Calcio che metteranno in palio una maglietta autografata dai calciatori delle rispettive rose. La giornata, aperta a tutta la cittadinanza con l’unico limite della capienza dell’impianto e dei posti disponibili, vuole essere un modo per sensibilizzare i partecipanti riguardo il tema sempre più diffuso del disagio psicologico, soprattutto in età adolescenziale.