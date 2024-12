Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 5 dicembre: Ruggiero Rizzitelli ed altre ricorrenze

Sul Tempo di ieri c'era un'intervista a Ruggiero Rizzitelli di Matteo Cirulli: il 5 dicembre 1999 Rizzitelli metteva a segno l'ultima rete in Serie A, con la casacca del Piacenza. La prima invece per Matteo Pivotto, in un pirotecnico Roma-Lecce. L'unica per Nello Russo, il quale non scenderà più in campo nel massimo campionato. Oggi è il centoventesimo anniversario dalla nascita di Achille Sacchi, il quale tra Prima Divisione e Divisione Nazionale indossò le maglie di Alessandria e Milan. Avrebbe compiuto novant'anni Giuseppe Calzolari, 6 presenze in A con il Lecco e 176 tra i cadetti con Modena, Parma, Bari, Messina e Cosenza. (Antonio Capotosto)