ACAB, l’atteso progetto seriale in 6 episodi con Marco Giallini

La nuova serie tvè una serie in sei, prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios), che sarà disponibile su Netflix a partire dal 15 gennaio 2025. Diretta da Michele Alhaique, vede un cast di grande rilievo composto da, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi. La serie è tratta dal libro “” di Carlo Bonini, edito da Giulio Einaudi Editore, e si ispira anche all’omonimo film diretto da Stefano Sollima, che qui figura come produttore esecutivo.TramaLa storia si apre con una notte di violenti scontri in Val di Susa, durante la quale una squadra del Reparto Mobile di Roma perde il suo leader, gravemente ferito. Questo gruppo, formato da Mazinga (), Marta (Valentina Bellè) e Salvatore (Pierluigi Gigante), è noto per l’affiatamento quasi tribale e per i metodi al limite del regolamento.