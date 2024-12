Lanotiziagiornale.it - Zelensky ai titoli di coda: chiede l’adesione alla Nato per fermare la guerra. Ma Rutte lo stoppa: “Prematuro, ora si deve pensare a fornire armi a Kiev”

Volodymyrripete da tempo che, per ottenere la vittoria e concludere lacontro la Russia, non c’è alternativa al continuo invio dinecessità di permetteredell’Ucraina. Un appello ribadito ancora una volta dal ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiga, secondo cui “l’unica vera garanzia di sicurezza per l’Ucraina èpiena al Patto Atlantico”, in quanto rappresenta un “deterrente contro ulteriori aggressioni russe verso l’Ucraina e altri Stati”. Tuttavia, al di là delle dichiarazioni di facciata che i leader dei Paesi membri rilasciano con cadenza quasi quotidiana, la realtà dei fatti mostra un iter che sembra essersi inceppato.Ad alimentare questa percezione sono state le parole del segretario generale della, Mark, che, durante la conferenza stampa di apertura della due giorni di vertici del Patto Atlantico, ha dichiarato chiaramente: “Ora, più che parlare della futura adesione dell’Ucraina, è opportuno concentrarsi sulgli aiuti militari di cui ha bisogno”.