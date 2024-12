Zonawrestling.net - WWE: Dopo New York, anche San Antonio si prepara al ritorno di Saturday Night’s Main Event

La WWE riportain prima serata su NBC, in diretta dal Frost Bank Center di San, Texas, il 25 gennaio 2025. I fan potranno seguire l’azionein simulcast su Peacock, segnando il secondo speciale trimestrale in prima serata nell’ambito della partnership tra WWE e NBCUniversal. L’iconicoo porterà il dramma e lo spettacolo della WWE nella casa dei SanSpurs, promettendo una serata ricca di momenti indimenticabili.I biglietti saranno in vendita da venerdì 13 dicembre su Ticketmaster.com. Per chi desidera assicurarsi un posto in anticipo, la prevendita inizierà mercoledì 11 dicembre. I fan possono registrarsi ora sul sito WWE per accedere a un’esclusiva offerta di prevendita.: Spettacolo, azione e grandi momenti in arrivoPer chi cerca un’esperienza indimenticabile, sono già disponibili iPriority Passes sul sito On Location.