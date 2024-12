Noinotizie.it - Vieste e Mestre: sette arresti per traffico internazionale di droga e favoreggiamento della latitanza di Marco Raduano Accuse a vario titolo

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:Alle prime ore del 4 dicembre militari del Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, supportati da militari dei Comandi Provinciali Carabinieri di Foggia e Venezia, dallo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Puglia”, dai Nuclei Cinofili di Modugno e Torreglia e dal 6° Elinucleo Carabinieri di Bari hanno eseguito una misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, su richiestaDirezione Distrettuale Antimafia presso la Procura del Tribunale di Bari, nei confronti di 7 persone: per 6 è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 1 glidomiciliari. L’operazione “CRIPTO” è frutto di una mirata attività investigativa condotta dal personale del R.O.S. a seguitofuga dalla casa circondariale di Badu e Carros del boss viestano, avvenuta il 24 febbraio 2023, che ha consentito dapprima di arrestare il suo braccio destro TROIANO Gianluigi, in Spagna, il 30 gennaio 2024, con il supporto dell’U.