Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2024 ore 15 | 30

DEL 4 DICEMBREORE 15.20 MARCO CILUFFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA, SONO PRESENTI CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD.IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24-TERAMO.CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO, MENTRE IN DIREZIONE CENTRO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST.SULLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.CODE SU VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE.INFINE, CODE SU VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN DIREZIONE ACILIADA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral