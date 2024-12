Liberoquotidiano.it - Turetta, sconcerto in carcere: "Strano, come lo abbiamo trovato oggi". Tre proiettili all'avvocato

Una busta con treè stata recapitataa Padova allo studio dell'Giovanni Caruso, il legale difensore di Filippo. E' stato lo stesso, dopo aver preso la corrispondenza e verificato il contenuto della lettera, a contattare la Questura che ha fatto intervenire presso lo studio agenti della squadra mobile, della Digos e del gabinetto interprovinciale della Polizia scientifica. La busta da lettera è stata ispezionata e le tre cartucce avvolte da un foglio di carta repertate. Nelle ultime ore, prima e dopo la sentenza di ergastolo per l'ex fidanzato di Giulia Cecchettin, avevano fatto rumore le parole dello stesso("Il mio assistito non è Pablo Escobar"), la reazione di Gino Cecchettin, padre della ragazza uccisa brutalmente un anno fa, e la stretta di mano in tribunale tra i due, con Caruso che si era quasi scusato: “La capisco umanamente, ma il mio lavoro non è facile".