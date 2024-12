Sport.quotidiano.net - Troppi set persi ai vantaggi per Emma Villas. Alpini: "Vogliamo centrare l’obiettivo playoff"

Domenica al PalaEstra arriva Palmi, il fanalino di coda della serie A2. Potrebbe sembrare l’occasione giusta per riprendere quota, ma in teoria anche la trasferta al Palafrancescucci di Casnate con Bernate aveva l’apparenza della ghiotta opportunità per dare continuità al successo su Catania. Invece è arrivata un’altra prestazione insufficiente, caratterizzata dall’ennesimo set perso ai. Per undici volte nelle prime dieci giornatesi è trovata in una situazione di 24-24 (o 14-14 nel tiebreak), originando quindi la necessità di scavallare la fatidica quota 25. Solo tre volte, alla prima giornata con Aversa (29-27), alla sesta su Cuneo (28-26) e all’ottava a Prata di Pordenone (34-32) i biancoblù hanno prevalso. Nelle altre otto occasioni sono sempre andati sotto: alla seconda giornata a Pineto (29-31), alla quarta con Brescia (25-27), alla quinta a Macerata (in due set, entrambi vinti per 29-27 dai marchigiani), alla sesta con Cuneo (15-17), all’ottava a Prata di Pordenone (27-29) e domenica scorsa a Cantù, quando la Campi Reali si è aggiudicata il secondo set per 28-26 e il terzo per 26-24.