Nerdpool.it - The Last Of Us 2 – Ecco quando dovrebbe uscire la nuova stagione

Leggi su Nerdpool.it

La finestra di uscita della secondadi Theof Us della HBO è stata confermata: JB Perrette, amministratore delegato e presidente dello streaming globale di Warner Bros. Discovery, ha comunicato che la serie tornerà nel secondo trimestre del 2025. Partecipando al Wells Fargo TMT Summit (via Deadline), Perrette ha fornito aggiornamenti sulla prossima programmazione della HBO, specificando come Theof Us si inserisce nel calendario del network.“I nostri più grandi tentpoles hanno iniziato a tornare in rotazione quest’estate con House of The Dragon 2, poi abbiamo The White Lotus che arriverà nel primo trimestre a febbraio”, ha detto Perrette. “Poi ci occuperemo di TheOf Us 2 nel secondo trimestre, e poi abbiamo unaserie di Game of Thrones Un Cavaliere dei Sette Regni, una serie più piccola, che arriverà durante l’estate”.