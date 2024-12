Ilgiorno.it - Stazione di Lodi: monitor rotti e sala d’attesa chiusa, pendolari in rivolta

, 4 dicembre 2024 –rotto ed'attesainsulle barricate. Ancora una volta, ormai esausti per "i continui disservizi", come ribadiscono gli interessati, idel Comitato delgiano e sud Milano fanno sentire la propria voce, chiedendo aiuto a Rete ferroviaria italiana (di cui si attende la risposta) e Regione Lombardia. "Segnaliamo che, da 15 giorni, innon funziona ilnella parte dei treni in partenza – attaccano – Ma soprattutto, lamentiamo ci sia, per lavori, lad'attesa e siano state tolte tutte le panchine". E l'affondo:"I viaggiatori dove dovrebbero sedersi? Peraltro in epoca di treni cancellati, guasti e ritardi giornalieri, senza contare le rigide temperature del periodo" insistono.