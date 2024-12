Latuafonte.com - Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3: finale e dedica

Leggi su Latuafonte.com

di– Nonle mie! 3 è un film francese diretto da Philippe de Chauveron, del 2021. Si tratta della terza pellicola che fa parte della serie iniziata nel 2014 con Nonle mie!, seguito da Nonle mie! 2. Questa volta, Claude e Marie Verneuil hanno deciso di godersi una cena per il loro 40esimo anniversario di matrimonio. Ma ecco che, inaspettatamente, le lorocon i loro mariti hanno organizzato una festa a sorpresa. Sono presenti all’evento anche i genitori di Rachid, Chao, Charles e David.di– Nonle mie! 3: riassunto tramaLeggi anche: Piggy (2022) come finisce: spiegazione deldel filmLeggi anche: Molto forte, incredibilmente vicino come finisce: spiegazioneLa trama didi– Nonle mie! 3 inizia con Claude che è rammaricato, in quanto non è riuscito a convincere i suoi generi a restare a Chinon.