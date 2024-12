Bergamonews.it - Pmi Day 2024: Costruire insieme il futuro

Leggi su Bergamonews.it

Si è aperta la quindicesima edizione del Pmi Day, l’iniziativa nazionale promossa da Piccola Industria di Confindustria che rappresenta un’occasione unica per avvicinare i giovani e al mondo del lavoro. Quest’anno, l’evento ha preso il via da Torino, simbolicamente scelta come Capitale Italiana della Cultura di Impresa, sotto la guida della coordinatrice nazionale Claudia Sartirani, membro del consiglio direttivo di Piccola Industria di Confindustria Bergamo e Ceo dell’agenzia Peo Comunicazione Culturale e d’Impresaal presidente nazionale di Piccola Industria di Confindustria, Giovanni Baroni, Sartirani ha inaugurato l’evento con un gesto altamente simbolico: l’apertura di una porta che rappresenta il collegamento tra i sogni e il talento delle nuove generazioni e le opportunità offerte dalle imprese.