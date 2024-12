Sport.quotidiano.net - Padel. Continua il sogno di Baldi. Al ’Milano Premier’ vola agli ottavi con Dal Pozzo

"Un’emozione indescrivibile: sono contentissima, è unche si realizza e spero di non svegliarmi". La gioia della reggiana Caterina(’97, a destra nella foto) è incontenibile negli attimi subito dopo aver ottenuto l’accessodi finale del "Milano PremierP1" insieme a Giulia Dal(classe 2005). La coppia ha battuto il duo spagnolo Letizia Manquillo-Arantxa Soriano per 6-2 4-6 7-6, avendo la meglio nel tiebreak del terzo set dopo ben 5 match point annullati. Nel momento del trionfo ecco le racchette in terra e un lungo abbraccio. "Non ci sono prole per descrivere quello che abbiamo fatto", dirà la Dal. Poi in coro. "Niente grossi festeggiamenti: c’è un’altra partita, andremo a letto presto". Già, perché dopo le due sfide di qualificazioni vinte ottenute dopo l’ingresso con wild card, e dopo i sedicesimi vinti ieri, è il momento degli(in programma domani).