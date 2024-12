Ilfogliettone.it - Ore folli a Seoul: Yoon ordina legge marziale, poi deve ritirarla

E' stata una serata e una notte di caos in Corea del Sud, come non se ne vedevano da decenni. Si è conclusa nelle prime ore del mattino con un'umiliante marcia indietro del presidenteSuk-yeol che, dopo aver proclamato lad'emergenza, è stato costretto a revocarla dopo un voto dell'Assemblea nazionale che ha bocciato il suo provvedimento, anche con il voto a lui sfavorevole del leader e di parte del suo partito di provenienza.Erano ormai le cinque del mattino a(ore 21 in Italia), quando l'agenzia di stampa Yonhap ha comunicato che il gabinetto ha approvato la revoca della, dopo che lo stessoaveva annunciato in un messaggio televisivo che il governo avrebbe revocato lo stato d'emergenza. Il tutto mentre, davanti all'Assemblea nazionale, centinaia di persone protestavano contro di lui, con diversi slogan che chiedevano l'arresto del presidente.