Musafa | Il Re Leone | Il trailer finale del film in arrivo al cinema

Dopo la marea di poster approdata in rete nei giorni scorsi, la divisione nazionale della Disney ha diffuso oggi ilitaliano di: Il Re.La versione italiana delarriva in rete a sole due settimane dall’esordio al, ed offre un primo approccio ai doppiaggi italiani affidati tra gli altri a Luca Marinelli (Mufasa), Alberto Boubakar Malanchino (Taka) ed Elodie (Sarabi). L’esordio nei nostriè previsto, lo ricordiamo, per il 19 dicembre 2024.: Il ReI Poster del: Il ReNote di Produzione: Il Reè stato diretto da Barry Jenkins. Il cast vocale include Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr, Seth Rogen e Billy Eichner. Tra i nuovi membri del cast figurano Tiffany Boone nel ruolo di Sarabi; Kagiso Lediga come il giovane Rafiki; Preston Nyman come Zazu; Mads Mikkelsen come Kiros, unformidabile con grandi progetti per il suo branco; Thandiwe Newton nel ruolo di Eshe, la madre di Taka; Lennie James nel ruolo di Obasi, il padre di Taka; Anika Noni Rose come Afia, la madre di Mufasa; e Keith David come Masego, il padre di Mufasa.