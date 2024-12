Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: succede di tutto alla scacchiera dopo 14 mosse

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:26è ufficialmente sceso sotto l’ora di riflessione a disposizione per arrivare40a mossa. Deve effettuarne 25.11:25 Questa la posizione attuale. Che si può “rompere” da un momento all’altro.One of the weirdest positions we’ve ever seen in a World Championship match!#pic.twitter.com/OKAGHzXGYj— chess24 (@chess24com) December 4,11:22 E nel frattemposta per trovarsi con un’ora sull’orologio per le 25rimanenti (un’ora, 33 minuti e 54 secondi per).11:19appare nervoso, non si aspettava molto probabilmente la cattura in c4 e adesso ha bisogno di ricalcolare tutte le opzioni a sua disposizione.11:16 Previsione totalmente sbagliata:gioca 14. dxc4, di fatto cercando a sua volta di creare un altro problema a: quale ricattura? Pedone o una delle due Torri?11:15 Adesso molto probabilmente vedremogiocare 14.