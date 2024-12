Quotidiano.net - L’impegno di Essity. I pionieri nell’adozione di tecnologie sostenibili

Leggi su Quotidiano.net

La politica dità industriale del colosso del tissue, fa delle sedi di Altopascio e Porcari l’eccellenza del distretto cartario della Lucchesia. Parliamo di autonomia energetica, economia circolare e riutilizzo degli scarti di produzione, così come del riutilizzo delle risorse idriche. Lo spiegano bene Giuseppe Di Benedetto e Claudio Fumasoni, rispettivamente Site Manager Altopascio e Operations Director PLD diin Italia: "è fiera di essere tra iin Italiadiavanzate per ridurre l’impatto ambientale delle nostre operazioni – affermano – gli stabilimenti di Altopascio e Porcari rappresentano infatti un esempio concreto di come sia possibile coniugare l’eccellenza produttiva al rispetto per l’ambiente, dimostrando che innovazione età possono andare di pari passo.