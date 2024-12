Lanazione.it - L’ennesimo scontro all’incrocio maledetto riaccende le polemiche

Lo definiscono l’incrocio. Per il numero di incidenti gravi che vi si verificano praticamente con frequenza quotidiana. L’ultimo lunedì, con due diciottenni usciti illesi da un frontale impressionante. La gente protesta. "Sono più di 30 anni che si verificano scontri violenti. Siamo testimoni involontari di questo scempio – affermano i residenti – via Tazio Nuvolari e via del Casalino incrociano nella zona industriale di Carraia, con il transito di molti mezzi pesanti. Le auto e i camion arrivano da via del Frizzone velocissimi:, li vedi lontani e dopo un attimo te li trovi addosso. Questa volta è toccato a due gemelli di 18 anni che in auto si sono scontrati con un "missile" che arrivava proprio dal Frizzone. Le colpe e le responsabilità, le distanze, la velocità, tutti parametri che verificheranno i tecnici, ma i ragazzi sono usciti praticamente miracolati, basta guardare la loro auto, completamente distrutta nell’impatto.