Agi.it - Jill Biden a Gesso nella terra dei bisnonni, "sento il calore di casa'

Leggi su Agi.it

AGI - "E' bellissimo e veramente incredibile, un benvenuto così non lo avrei mai immaginato. Quiildi". È emozionata, accolta da una festosa, frazione di Messina,natale dei suoi, con una piazza piena di gente, prodotti tipici, tricolori e bandiere stelle e strisce, un palco e una grande scritta di benvenuto, "Welcome to". Arrivando, la first lady degli Stati Uniti, insieme alla figlia Asheley, ha fatto una breve visitachiesa del borgo sui Peloritani. "Mia figlia e io - ha detto - siamo statichiesa didove abbiamo visto la registrazione della mia bisnonna. Sono qui perché le luci della collina dirisplendono in tutto il mondo e io sono qui perché brillano dentro di me. I mieidissero addio ae si imbarcarono con la speranza nei loro cuori non avrebbero mai potuto immaginare che nell'arco di tre generazioni la loro bisnipote sarebbe tornata acome prima first lady di origine italiana".