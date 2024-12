Inter-news.it - Inter, attenta! Parma ispirato con le grandi: dati inequivocabili

L’si prepara a ospitare ilvenerdì a San Siro. Con i nerazzurri che non devono e non possono abbassare la guardia. Il motivo è semplice: gli emiliani, contro le big, hanno dimostrato in stagione di essere piuttosto ispirati.ISPIRATI – È uncorsaro quello che in stagione si ritrova ad affrontare ledel campionato di Serie A. Per questo l’, che ospiterà gli emiliani a San Siro venerdì, non può assolutamente permettersi di abbassare la guardia. In stagione, fin qui, la squadra guidata da Fabio Pecchia ha messo in difficoltà il Napoli e la Juventus in trasferta, raccogliendo un pareggio a Torino e cadendo soltanto nei minuti di recupero allo stadio Maradona, dove l’espulsione del portiere Zion Suzuki ha permesso ai partenopei di ribaltare uno 0-1 in un 2-1 proprio all’ultimo respiro.