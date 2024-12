Bergamonews.it - Il bel tempo resiste, ma attenzione alla nebbia: dal prossimo weekend aria più fredda

Leggi su Bergamonews.it

Un anticiclone centrato sull’Europa centro-meridionale garantirà sulla nostra regioneabbastanza stabile e non troppo freddo con qualcheda inversione sulle aree di pianura. Dalfine settimana sarà possibile l’arrivo dipiùma con effetti ancora da valutare.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Mercoledì 4 dicembre 2024Previsto: Nel primo mattino sui rilievi e l’alta pianura cielo poco nuvoloso; sulla medio-bassa pianura possibili nebbie.Tra il pomeriggio e la sera sull’intera regione cielo generalmente poco nuvoloso.Temperature: Minime comprese tra -2°C e +4°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra +8°C e +11°C.Venti: In pianura deboli da sud-ovest, in quota deboli/moderati da sud-est.