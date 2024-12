Game-experience.it - FANTASIAN Neo Dimension, la recensione del nuovo JRPG dal creatore di Final Fantasy

Ancor più attesa della reunion degli Oasis, un evento quasi analogo in ambito videoludico è stato il ritorno al lavoro della coppia Hironobu Sakaguchi, già padre della serie di, e Nobuo Uematsu, storico compositore delle musiche che hanno contribuito a rendere ancor più indimenticabile la sagapiù famosa al mondo. A circa trentacinque dal loro primo incontro, avvenuto nel 1987 con Rad Racer per NES, la coppia della “Fantasiae” ritorna conNeo, un GdR inedito realizzato inizialmente in esclusiva per Apple Arcade nel 2021.Rilasciato in due parti sulle piattaforme Apple,ha segnato lo storico comeback dei due giapponesi nel mondo dei, un titolo che ricorda da vicino l’epoca dei primissimi, nello stile e nelle meccaniche di gioco.