Anteprima24.it - Dopo il tunnel, riparte la sfida della metro leggera: le verifiche

Tempo di lettura: 2 minutiNon solo illa cui inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 6 Dicembre alle ore 11:30, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Laura Nargi è al lavoro anche per cercare di trovare una funzionalità degna del suo nome allapolitanail primo, fallimentare, tentativo di messa su strada, il prossimo step è quello dell’allungamento del percorso ai comuni contermini di Mercogliano ed Atripalda: in ballo 7.700.000,00 Euro di finanziamento attraverso il Pnrr che, chiaramente, vanno spesi e rendicontati. l’Amministrazione, relativamente al predetto progetto, ha stipulato l’atto d’obbligo per l’attuazione dell’intervento che fissa scadenze temporali cogenti, a pena di decadenza del finanziamento sottoscrivendo con il Ministero l’atto d’obbligo per la concessione nell’ambitoquale sono state stabilite le tempistiche di esecuzione dell’intervento con scadenza finale entro il 31/03/2026.