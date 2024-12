Lanazione.it - Crollo a Cava Fornace. Il Comitato andrà in Procura

Leggi su Lanazione.it

La battaglia dei cittadini che da tempo immemore chiedono la chiusura dientrerà in un’aula di tribunale. Durante l’incontro pubblico di sabato scorso a Montignoso il(nella foto) ha infatti annunciato che i loro avvocati provvederanno nelle prossime settimane a depositare un esposto in. L’ennesima mobilitazione è legata aldi un argine avvenuto ai primi di maggio all’interno della discarica con conseguente fuoriuscita di percolato e altre sostanze fino all’Aurelia e all’area naturale protetta del Lago di Porta. "Le azioni politiche dovrebbero essere volte alla tutela ambientale e alla salute dei cittadini – spiega il– e i danni ambientali non devono ricadere sulle comunità. Alla luce del disastro accaduto a maggio la discarica deve essere assolutamente e immediatamente chiusa e l’intera area bonificata.