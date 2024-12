Lettera43.it - Conte risponde a Grillo sul simbolo del M5s: «Non è nella sua disponibilità, decide il partito»

Leggi su Lettera43.it

Beppedice al Movimento 5 stelle di farsi un altro? «Non esiste undepositario di un movimento politico alternativo, hanno fondato una forza politica che appartiene agli iscritti. Se una comunitàrà di cambiare illo faremo ma non èsua», gli ha risposto il leader del M5s Giuseppea Mattino Cinque. A chi gli chiede se ilpotrebbe essere impugnato in Tribunale,: «È stato registrato da Luigi Di Maio a nome del M5s e per i partiti politici vale l’uso consolidato del. Non è die non è di». A Beppesul carro funebre che parla di un «Movimento stramorto», e definisce l’ex premier «mago di Oz»,martedì ha risposto con un videomessaggio social dichiarando di far parte di una «comunità orgogliosa, che non si lascia calpestare da nessuno, che non vuole andare per funghi».