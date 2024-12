Ilfattoquotidiano.it - Commissione Ue, allo studio stretta fiscale per Temu e Shein: timori di concorrenza sleale per le aziende locali

L’Unione Europea sta studiando unaper contrastare il crescente flusso di pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce asiatiche come, come riporta il Financial Times. Questo intervento si rende necessario a causa del rapido aumento delle vendite online, che in molti casi sfuggono ai controlli doganali. Secondo fonti del Financial Times a conoscenza delle discussioni, tra le proposte in esame figurano una nuova tassa sui ricavi delle piattaforme di commercio elettronico e una tariffa di gestione amministrativa per articolo che renderebbe la maggior parte delle spedizioni meno competitive. Il Commissario europeo per il commercio, Maroš Šef?ovi?, ha dichiarato che quest’anno saranno spediti nell’UE circa 4 miliardi di pacchi di basso valore, quasi tre volte quelli del 2022.