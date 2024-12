Movieplayer.it - Colman Domingo conferma le trattative con i Marvel Studios: sostituirà Jonathan Majors nel ruolo di Kang?

Leggi su Movieplayer.it

hato di aver discusso con iper un possibilenel MCU. Sarà lui a prendere il posto dinei panni diil Conquistatore? Poco dopo l'annuncio ufficiale da parte deichenon sarebbe tornato a interpretareil Conquistatore a causa delle accuse di violenza domestica, si è diffusa la voce chefosse uno dei candidati a sostituirlo. L'attore, che aveva già espresso interesse per ildel temibile villain del Multiverso, aveva però evitato dire ufficialmente la sua partecipazione. Ora, in un'intervista a Screen Geek,ha rivelato di aver avuto delle discussioni con i, ma non per unspecifico. Avengers: TheDynasty, rivelati i piani dellaprima del licenziamento .