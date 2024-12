Romadailynews.it - Cina: UNESCO, Festa primavera e’ patrimonio culturale immateriale (2)

Pechino, 04 dic – (Xinhua) – Gli abitanti locali di un villaggio eseguono la danza del drago per celebrare ladinel villaggio di Kuangting, cittadina di Anhua, nella citta’ di Zhuji della provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 10 febbraio 2024. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura () oggi ha inserito ladie le pratiche sociali del popolo cinese per celebrare il tradizionale nuovo anno, nell’Elenco rappresentativo deldell’umanita’. (Xin) Agenzia Xinhua