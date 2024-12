Movieplayer.it - C'è ancora domani di Paola Cortellesi vince per la seconda volta il Biglietto D'oro

Leggi su Movieplayer.it

Il film C'èdi, premiata anche con la Chiave d'oro del successo, ha vinto per laconsecutiva il premiod'oro. Il film C'è, diretto da, ha stabilito un nuovo primato aggiudicandosi per laconsecutiva ild'oro. Si tratta della prima doppia vittoria consecutiva in tutte le 47 edizioni della manifestazione organizzata dall'ANEC in collaborazione con l'ANICA. I premi assegnati A Sorrento, nella Sala Sirene dell'Hilton, sono stati consegnati i premi attribuiti ai film che, secondo il campione Cinetel, hanno venduto il maggior numero di biglietti da dicembre 2023 a novembre 2024. La cerimonia, condotta da Gioia Marzocchi durante la 47esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema - Next Generation, ha celebrato la vittoria .