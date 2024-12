Thesocialpost.it - Carola annega la figlia neonata e tenta un gesto disperato: “Aveva chiesto aiuto, cosa le hanno risposto”

Finatti ha cercato, ma è stata rimandata a casa con una prescrizione di farmaci. Tre mesi dopo, hato la sua bambina di 10 mesi, Perla, nella vasca da bagno della loro abitazione a Nole Canavese, vicino a Torino. Dopo l’atto, hato il suicidio infliggendosi ferite all’addome, ai polsi e alla gola. Suo marito, Antonio, è giunto in tempo per riportarla in salvo, ma per la loronon c’era più nulla da fare. Recentemente,ha avuto il suo primo interrogatorio con il pubblico ministero Elena Parato.Leggi anche: “Un’ingiustizia”. Ergastolo per Turetta, ma esplodono rabbia e polemiche: “Decisione folle”Perla era unatanto desiderata, cercata a lungo, come raccontadurante l’interrogatorio. La donna alterna momenti di chiarezza a periodi di confusione, specialmente riguardo all’atto compiuto.