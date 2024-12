Oasport.it - Bob, Coppa del Mondo femminile 2024-25. Le valchirie tedesche vogliono continuare a dominare, ma guai a sottovalutare le americane

Ladeldi bob prenderà il via nei prossimi giorni da Altenberg, in Germania. Sarà la prima di otto tappe divise tra il Paese teutonico (dove si tornerà per Winterberg), la Lettonia (Sigulda), la Svizzera (doppio appuntamento a St.Moritz), l’Austria (Igls) e la Norvegia (double header a Lillehammer). La stagione culminerà poi con i Mondiali di Lake Placid, previsti a inizio marzo.Tutto lascia presupporre che lesiano destinate ad accaparrarsi vittorie e podi a raffica. D’altronde, nel 2023-24, Laura Nolte e Lisa Buckwitz si sono spartite ori iridati e Sfere di cristallo. La prima, ventiseienne di Winterberg, ha trionfato nella classifica generale del bob a due e nella gara mondiale di monobob. La seconda, trentenne berlinese, si è viceversa fregiata delladeldi monobob e del pendaglio aureo nel bob a due.