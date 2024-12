Ilfattoquotidiano.it - Atreju sbarca al Circo Massimo, Donzelli: “Schlein non invitata. Trump? Parliamo degli ospiti che ci sono”

L’edizione 2024 di, la festa di Fratelli d’Italia, si terrà aldi Roma. Dall’8 al 15 dicembre, parlamentari e ministri del governo presieduto da Giorgia Meloni si confronteranno connazionali ed internazionali. Nella scorsa edizione l’ospite di maggior prestigio fu Elon Musk. Quest’anno è il turno di Javier Milei, presidente dell’Argentina. Enrico Letta, Marco Rizzo, Giuseppe Conte e Carlo Calendagli esponenti politici invitati come annunciato oggi nella conferenza stampa di presentazione al. Non c’è la segretaria del Partito democratico Elly. “C’era la comune consapevolezza condivisa che lei non aveva piacere ad esserci e noi quindi non avevamo piacere ad invitarla” spiega il responsabile organizzazione del partito, Giovanni