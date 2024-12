Amica.it - A Natale… Non basta il pensiero: la bella storia di “nonno Alessandro”

Nonil: ecco unadi Natale. Grazie al progetto benefico Nipoti di Babbo Natale “Nonno Alessandro” ha potuto realizzare un desiderio legato alla sua passione per i motori. L’iniziativa – portata avanti da Un Sorriso in Piu? Onlus e sostenuta dal Gruppo Bosch in Italia – consente di diventare “nipote” di una persona anziana ospite nelle RSA italiane esaudendo un suo desiderio e instaurando cosi? una relazione unica.Alessandro Grilli, ospite della RSA Residenza Richelmy (Torino) – ricorda la vita in officina e la sensazione di liberta? provata alla guida di un’auto. E la “nipote” per un giorno Federica Bonanno – Customer Project Manager Bosch Mobility – lo invita in viaggio, alla scoperta delle nuove tecnologie.Alex, classe 1946, ha sempre coltivato la passione per le auto e soprattutto per le corse, e ricorda con nostalgia i viaggi con la sua Fiat 600.