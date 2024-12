Si presenta tutta scollacciata si è rifatta il naso ha fatto Miss Italia | le parole di Tecchi al procuratore nell’inchiesta sulle Farfalle

Leggi su Open.online

«Sta raccontando tante di quelle bugie, e vedi come si. Lei ha deciso di farsi pubblicità, si èil, ha. Ti pare normalersi con una maglia del genere?».del presidente di Federginnastica Gherardo. Intercettato mentre parla di Ginevra Parrini, allenatrice ed ex atleta. Mentre Emanuela Maccarani, la dt delle, è «una delle dieci maggiori persone del Coni». L’indagine sui maltrattamenti ai ragazzi della ginnastica ritmica riporta ledi, che risalgono al 18 novembre 2022. Da tre settimane Nina Corradini e Anna Basta hanno denunciato le vessazioni dell’accademia di Desio.parla alfederale Michele Rossetti. Che in quel momento sta indagando sulla storia.«vuole salvare Maccarani e le Olimpiadi delle azzurre, spiega oggi Repubblica.