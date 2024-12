Tvpertutti.it - Serena si ferma ad Affari tuoi con un ricco assegno ma poi fa l'amara scoperta

Leggi su Tvpertutti.it

Si è consumata una puntata ricca di emozioni al Teatro delle Vittorie cone la concorrente. Questa volta è stato il turno dell'Emilia Romagna., mamma a tempo pieno, ha raccontato un aneddoto particolare riguardo l'incontro tra lei e il compagno. Il finale riservatole, ha lasciato un po' l'amaro in bocca, ma la decisione presa dalla concorrente è forse quella che avrebbe preso anche la maggior parte delle persone al suo posto.Lotteria Italia codice biglietto 3 dicembre 2024Per prima cosa riportiamo il codice del biglietto della Lotteria Italia, dal valore di 10 mila euro, che è stato estratto in questa puntata del 3 dicembre 2024. Il fortunato codice è ‘0162649' ed è stato venduto a Monte Sant'Angelo a Foggia, in Puglia.e l'aneddoto sul come ha conosciuto il compagnoLa protagonista della puntata del 3 dicembre diè stata l'Emilia Romagna, rappresentata da