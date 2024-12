Ilgiorno.it - Pedopornografia, arrestati tre uomini a Milano: avevano foto e video di bambini sfruttati

Leggi su Ilgiorno.it

– Sono stati trovati in possesso di centinaia diche ritraevanosottoposti ad atti sessuali da parte di adulti. Per questo tredi 21, 43 e 45 anni sono statiin flagranza nei giorni scorsi dalla polizia con l’accusa di detenzione di materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento di minorenni. I provvedimenti sono stati eseguiti nell’ambito dell’operazione “Bittersweet” condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di. Le indagini sono iniziate a seguito di alcune segnalazioni giunte da organi di polizia esteri e i cyberpoliziotti meneghini hanno eseguito 11 perquisizioni nei confronti di altrettanti presunti pedofili rintracciati nell’area metropolitana milanese. Oltre alle abitazioni degli indagati, sono stati analizzati sul posto i numerosi dispositivi elettronici rinvenuti in loro possesso.