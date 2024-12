Cityrumors.it - Pagamenti INPS dicembre: bonifici pronti, ecco le prestazioni in pagamento

Quanti appuntamenti nel mese di, l’ha preparato tutti ie ora non resta che scoprire le date in cui arriverannoè ormai arrivato. Esignifica l’arrivo del Natale, l’arrivo dei saldi di cui approfittare per potersi fare dei regali, significa l’arrivo del freddo per le vie delle città, ma significa anche l’arrivo dei soldi., infatti, è il mese in cui scattano i nuovi ratei mensili dellee dei sussidi erogati dall’e destinati alle famiglie e ai lavoratori.lein– Cityrumors.itUna boccata d’aria a livello economico per poter concludere nel migliore dei modi il 2024 e iniziare altrettanto bene anche il nuovo anno. Oltre al calendario dell’avvento, quindi, che ci accompagnerà fino al 25, quindi al Natale, sul calendario personale i percettori dellefornite dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale possono appuntare i vari appuntamenti.