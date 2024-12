Lanazione.it - Nuovi “pacchetti anti-spopolamento“. Soldi a chi si trasferisce a Pomarance

Il Comune didà il via a un nuovo avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per frenare l’inverno demografico e attrarre al contempo l’insediamento di altre attività commerciali e artigianali. La prima misura si pone l’obiettivo, quindi, di incentivare la residenzialità nel Comune e porre quindi uno stop alloed è destinata a coloro che trasferiranno la propria residenza nel Comune diper un periodo minimo di 5 anni. Nei precedenti bandi, avevano partecipato 22 persone, ovvero circa il 25% della media di persone che prendono residenza nel Comune. La seconda misura è finalizzata a incentivare l’insediamento di attività commerciali o artigianali nei centri abitati del territorio che ne sono sprovvisti. Condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio, è che nel centro abitato individuato per l’apertura dell’attività (sono esclusi insediamenti produttivi al di fuori dei centri abitati come definiti dal codice della strada) non sia già presente la stessa tipologia commerciale/artigianale.