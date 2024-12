Donnapop.it - Non c’è pace per Icardi, è finito in ospedale ed è stato operato: ecco cosa è successo al calciatore

Maurosta attraversando un periodo davvero difficile, tanto dentro quanto fuori dal campo. Non solo ècoinvolto in una serie di beghe legali con la sua ex moglie, Wanda Nara, ma recentemente ha anche dovuto affrontare un infortunio che lo ha portato in. Dopo l’incidente avvenuto durante la partita tra il Galatasaray e il Tottenham il 7 novembre scorso, ilcostretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro, che lo terrà lontano dai campi per il resto della stagione.Nonostante le difficoltà,cerca di mantenere un atteggiamento positivo, condividendo sui social il suo recupero e ringraziando chi lo sta supportando in questo momento complicato.Mauroal?Il calvario fisico di Mauroè iniziato con un infortunio che, seppur prevedibile, ha avuto gravi conseguenze per la sua carriera.