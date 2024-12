Quifinanza.it - Mobilità e crisi climatica, la bicicletta può tagliare le emissioni del 55% entro il 2030

Leggi su Quifinanza.it

Nel cuore di Milano si è svolto il convegno pubblico intitolato “La tutela dell’ambiente viaggia su due ruote”, un evento che ha posto al cdell’attenzione i rischi e i bisogni delle giovani generazioni. L’incontro, organizzato nell’ambito della Conferenza Presidenti di Fiab (Federazione Italiana Ambiente e), ha rappresentato un momento cruciale per discutere il ruolo dellasostenibile nel contrastare la.Fiab, con i suoi 20.000 soci e una rete capillare di 180 sezioni locali, è la principale organizzazione in Italia dedicata al ciclismo urbano e al cicloturismo. Questo evento ha offerto un’occasione unica per riunire rappresentanti da tutta Italia, creando un dialogo vivace e costruttivo tra diverse figure professionali: medici, esperti di clima e amministratori pubblici.