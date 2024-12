Mistermovie.it - Mister Movie | Gigi Buffon si confida a Mara Venier: “Ero posseduto”

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’ex portiere della Nazionale italiana,, ha fatto una confessione toccante a Domenica In. Il campione ha rivelato di aver sofferto di attacchi di panico, svelando un lato più intimo e vulnerabile della sua personalità.si apre a cuore aperto: la battaglia contro gli attacchi di panico, uno dei portieri più forti della storia del calcio italiano, ha sorpreso tutti rivelando un aspetto più intimo e vulnerabile della sua vita. Ospite a Domenica In da, il campione ha parlato apertamente degli attacchi di panico che lo hanno colpito in passato.“Erano già due tre mesi che devo dire ero un po’ debilitato, così a livello di fisico e sentivo le gambe sempre stanche, sentivo la testa e la mente offuscata.