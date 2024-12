Sport.quotidiano.net - Milan, Fonseca traccia la rotta: "Prima il Sassuolo e poi il titolo"

Riparte la Coppa Italia per il, non propriamente il giardino di casa per i rossoneri. Una sola vittoria nell’era Berlusconi, nel 2003 poco dopo la finale di Manchester con la Juventus, oltre vent’anni senza una gioia e un trofeo in quasi cinquant’anni. Dalle famose "corna di Cassano" al calcio d’inizio di questa sera, ore 21, con il, capolista di Serie B. Per Pauloun impegno da non prendere sottogamba: "vogliamo mettere in campo una squadra fortissima", per un turnover incompleto che potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Sicuramente out due titolari: "Maignan non ci sarà per un intervento ai denti. Anche Theo è alle prese con una contusione al piede. Gli altri sono tutti pronti per giocare. Io metterò in campo una squadra per vincere" conferma il tecnico portoghese.