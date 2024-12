Tuttivip.it - “Mi piace lui ma ho dormito con l’altro”. Grande Fratello, alla faccia della sincerità: lo ha detto

Il 3 dicembre la casa delè stata protagonista di un momento inaspettato, quando Mariavittoria Minghetti, rientrata dal tugurio dopo oltre una settimana, ha confessato ai coinquilini Javier Martinez e Amanda Lecciso di essere in una situazione emotivamente complicata. La dottoressa, visibilmente confusa, ha ammesso di provare un’attrazione crescente per Alfonso D’Apice, un sentimento che le crea non pochi problemi, considerando la sua relazione con Tommaso Franchi, con il quale ha trascorso la notte appena rientrata in casa.Durante una conversazione in giardino con Amanda, Mariavittoria ha descritto i giorni trascorsi in tugurio come un’esperienza rivelatrice: “Lì dentro ho capito tante cose”, ha, lasciando intendere che il tempo passato lontano dal resto del gruppo l’abbia costretta a riflettere.