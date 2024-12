Ilfattoquotidiano.it - Lodi, a rischio la scuola d’arte per persone con gravi disabilità mentali: il fondatore Angelo Frosio in sciopero della fame

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Da venerdì 29 novembre non mangio più nulla e andrò avanti finché non avrò risposte dalla politica. Sono triste. Rammaricato. Un milione e mezzo per acquistare l’area non li avremo mai. Eppure se il Comune non ci aiuta qui cade giù tutto”.Ad aver proclamato lo, 78 anni,Bergognone difrequentata da una trentina didi tutte le età con: lui li chiama da sempre i “Folligeniali”. Quando nel 1975 è iniziata l’avventura di questa istituzione,, ha realizzato il tutto su un terreno di proprietà dell’amministrazione comunale. Caseario, appassionatoha coltivato negli anni contatti in ogni parte del mondo ed è riuscito sempre grazie alla sua intraprendenza e all’aiuto di tanti, a sostenere questo progetto.