Ilfattoquotidiano.it - La norma inapplicata sul disability manager: c’è solo in quattro regioni. Così il lavoro non è per tutti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dal 2015, con il Jobs Act, anche in Italia l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità è affidato in linea teorica al, che deve saperle valorizzare, garantendo loro undignitoso e percorsi di carriera. La pubblica amministrazione ha l’obbligo di dotarsi di questa figura; non vale lo stesso per il settore privato, che quindi spesso ne è privo. In altri Paesi, come Stati Uniti, Canada e Paesi scandinavi, questo ruolo è presente e diffuso da molto più tempo.“La regolamentazione di questa figura professionale in Italia ha delle lacune enormi – spiega Mauro Buzzi, presidente di FederazioneManagement –: manca unanazionale univoca che ne definisca le competenze richieste e il percorso formativo; il riconoscimento del ruolo è lasciato alla volontà delle singole