Il Volo annuncia il nuovo singolo “Tra le onde”

Dopo il successo di Ad Astra (International Edition) – la versione internazionale del loro ultimo progetto discografico, arricchita da cinque nuove tracce, tra cui Capolavoro (English Version) – ILpresenta Tra le, ildisponibile in presave da oggi e in uscita il 6 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Epic Records/Sony Music Italy.Ilpresenta il“Tra le”Tra le, scritto da Stefano Marletta e Michael Tenisci, con la produzione di Michael Tenisci ed E.D.D., ci immerge in un’atmosfera sognante grazie a una delicata base di pianoforte, evocativa come l’abbraccio di un mare calmo. L’intensità cresce con l’ingresso degli archi, che si innalzano cometempestose fino all’apice emozionale del ritornello, dove le straordinarie voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si fondono in perfetta armonia.